Einfach auf "Schwätzbänkle" setzen und schwätzen
Das neues Angebot steht ab Donnerstag allen am Neckarufer hinter dem Rathaus zur Verfügung.
Edingen-Neckarhausen. (nip) Ein Plausch über den Gartenzaun oder ein spontanes Schwätzchen "uff de Gass" als Teil des Alltags: Früher sei das ganz selbstverständlich gewesen, sagt Sozialarbeiterin Lena Weber vom Sozialdienst der Gemeinde.
Eine Tradition, die sie erhalten will – durch die Einrichtung von sogenannten "Schwätzbänkle", von denen es zwei in der Gemeinde geben soll. Die erste
