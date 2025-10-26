Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Auf die "Keschde", fertig, los! Das Sammeln von Kastanien gilt im Süden der Pfälzer Bergstraße fast als Volkssport und wird mit zahlreichen Festen begangen. Aber auch diesseits des Rheingrabens an der Bergstraße lassen sich die robusten wie widerstandsfähigen Früchte finden – die Stürme der letzten Tage haben nochmals eine Ladung zu Boden