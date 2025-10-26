Was es beim Kastanien-Sammeln im Wald zu beachten gibt
Reiche Beute für Sammler: Der Fokus liegt an der Bergstraße. Es gbit ein Wegegebot wegen der Schweinepest.
Von Benjamin Miltner
Dossenheim. Auf die "Keschde", fertig, los! Das Sammeln von Kastanien gilt im Süden der Pfälzer Bergstraße fast als Volkssport und wird mit zahlreichen Festen begangen. Aber auch diesseits des Rheingrabens an der Bergstraße lassen sich die robusten wie widerstandsfähigen Früchte finden – die Stürme der letzten Tage haben nochmals eine Ladung zu Boden