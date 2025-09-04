So modern könnte die neue Kulturhalle werden
Siegerentwurf findet die Balance: Bei dem Wettbewerb zur geplanten Sanierung und Ausbau der Halle musste die Jury unter den Ideen von 15 Architekturbüros auswählen.
Von Sebastian Lerche
Dielheim. Einem topmodernen Uni-Campus ähnelt ein Entwurf für die modernisierte Kulturhalle, weitläufig, lichtdurchflutet, einladend. So ansprechend er ist, bleibt doch viel ungenutzter Raum, er fordert den größten Eingriff in den Bestand und damit wurden Sorgen um die Kosten wach: Daher vergab die Jury des Architektenwettbewerbs der Gemeinde Dielheim
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+