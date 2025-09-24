Name und Bebauungsplan des Gewerbeparks sind beschlossene Sache
Der Gemeinderat stimmte dem Bebauungsplan und der Namensgebung mehrheitlich zu. Kritik kam von der GLH.
Von Stefan Zeeh
Hirschberg. Vor gut fünf Jahren hatte sich der Gemeinderat für die Aufstellung eines Bebauungsplans für eine Erweiterung des Gewerbeparks Hirschberg-Süd ausgesprochen. Am Montag beschloss das Gremium mehrheitlich den entsprechenden Bebauungsplan.
Ebenso bekam das zukünftige Gewerbegebiet einen Namen: "Campus Hirschberg" wird es heißen. Die
