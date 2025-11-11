Dienstag, 11. November 2025

zurück
Plus Bürgermeisterwahl Nußloch

Awais Buttar pocht auf eine Kandidatenvorstellung

Es blieb bei zwei Bewerbungen. Am 7. Dezember haben die Bürger die Wahl.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 11 Sekunden
Joachim Förster (links) und Awais Buttar. Fotos: privat/Hebbelmann

Nußloch. (cm) Am Montag um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist um das höchste Amt in der Mondspritzergemeinde. Und es bleibt bei zwei Interessenten für eine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl am 7. Dezember.

Es ging im Rathaus keine weitere Bewerbung ein, wie Hauptamtsleiter Christian Laier kurz nach dem Blick in den leeren Briefkasten gegenüber der RNZ bestätigte. Neben dem seit acht

