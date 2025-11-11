Beim Weißen Stein tickt der "Berg" anders als das Tal
Altenbach, Ursenbach und der Branich stimmten mehrheitlich mit Ja, die Kernstadt votiert fast so wie Dossenheim.
Schriesheim. (hö) Die Schlacht ist geschlagen, der Bürgerentscheid in beiden Kommunen hat ein klares Ergebnis gebracht. Zeit für eine Analyse.
> Die Hochburgen: In Schriesheim gibt es insgesamt 20 Stimmbezirke: 14 für die Urnenwahl und sechs für die Briefwahl. Von denen votierten sechs mehrheitlich für ein Ja (Ursenbach, die zwei in der Altenbacher Grundschule, das