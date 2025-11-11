Dossenheim/Schriesheim. (bmi/luw/hö) Prüfende Wahlbeobachter, jubelnde Jugendliche und kuriose Rahmenbedingungen: Die RNZ fasst weitere Eindrücke vom Bürgerentscheid-Sonntag zusammen:

> Beobachter entsandte die Initiative Gegenwind Bergstraße nach Dossenheim. Laut Bürgermeister David Faulhaber waren die "Gegenwindler" bei der Auszählung im Rathaus, aber auch an anderen Orten wie der