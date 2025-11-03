Montag, 03. November 2025

zurück
Plus Bammental

Theatergruppe La Vita erkundete menschliche Abgründe

Gruppe führte Psychodrama "Misery" auf. Gänsehautmomente, Spannung und Humor.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 49 Sekunden
Kevin Hambrecht und Andrea Schell gelang es Dramatik und Humor zu verbinden. Foto: nah

Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Passend zu Halloween, gab es am Freitagabend im Elsenztal ein Psychodrama zu bestaunen. Die Theatergruppe La Vita hat sich für ihre neueste Produktion ein viel gespieltes Werk vorgenommen: "Misery" nach William Goldman, basierend auf Stephen Kings Roman "She". Unter der Regie von Edith Flory gelang der Gruppe eine bisweilen beklemmende

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.