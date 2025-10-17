Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Auf dem Rathausplatz und in der evangelischen Kirche Bammental versammelten sich am Dienstagabend rund 20 Menschen, um miteinander zu trauern, zu beten – und trotz aller Schrecken, die der Nahe Osten in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, auf Frieden zu hoffen. Eingeladen hierzu hatte die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen