Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Bammental

Sie beteten für Israel und Palästina

Gedenken, Trauer und Hoffnung: DIe Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen versammelte sich.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
20 Menschen gedachten vergangener und aktueller Geschehnisse in Nahost. Foto: nah

Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Auf dem Rathausplatz und in der evangelischen Kirche Bammental versammelten sich am Dienstagabend rund 20 Menschen, um miteinander zu trauern, zu beten – und trotz aller Schrecken, die der Nahe Osten in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, auf Frieden zu hoffen. Eingeladen hierzu hatte die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

