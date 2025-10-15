Von Benjamin Miltner

Bammental. Eine neue Bäckerei, eine Abholstation sowie weitere Änderungen: Der Rewe-Markt in der Reilsheimer Straße erfährt eine Modernisierung. Dies wurde im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, in der die Bürgervertreter formell über die "Flächenumstrukturierung in der Reilsheimer Straße 9" informiert wurden.

Zwar werde im