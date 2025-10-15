Rewe-Markt am Kreisel in Bammental wird umgebaut
Am Kreisel kommt Bewegung rein. Der Abholbereich wird neu geschaffen. Eine Bäckerei mit Café siedelt sich an.
Von Benjamin Miltner
Bammental. Eine neue Bäckerei, eine Abholstation sowie weitere Änderungen: Der Rewe-Markt in der Reilsheimer Straße erfährt eine Modernisierung. Dies wurde im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, in der die Bürgervertreter formell über die "Flächenumstrukturierung in der Reilsheimer Straße 9" informiert wurden.
Zwar werde im