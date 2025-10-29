Gaiberg. (lesa) Ein Wasserrohrbruch hat am Mittwoch dafür gesorgt, dass diverse Anrainer der Hauptstraße zwischen Rathaus und Hausnummer 66 auf dem Trockenen saßen – und dafür, dass die Straße ab der Hausnummer 44 gesperrt werden musste.

Der Rohrbruch war in den frühen Morgenstunden aufgetreten, der Wassermeister schnell vor Ort. Während der Arbeiten mussten die Buslinien 757 und 737 umgeleitet werden.

Die Haltestellen Hinterdorf und Großer Wald entfielen ersatzlos. Die Haltestelle Panoramastraße wurde vorverlegt.

Nachdem den Tag über gearbeitet wurde, konnte indes zur besten Feierabendzeit kurz nach 16 Uhr die gute Nachricht vermeldet werden: Die Sperrung wurde aufgehoben, der Verkehr kann wieder fließen.