Mittwoch, 29. Oktober 2025

Ausfall am Mittwoch

Rohrbruch legte Gaiberger Hauptstraße lahm

Die Straße wurde für den Verkehr gesperrt. Auch die Buslinien 757 und 737 wurden umgeleitet.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 21:00 Uhr 23 Sekunden
Archivfoto: schat

Gaiberg. (lesa) Ein Wasserrohrbruch hat am Mittwoch dafür gesorgt, dass diverse Anrainer der Hauptstraße zwischen Rathaus und Hausnummer 66 auf dem Trockenen saßen – und dafür, dass die Straße ab der Hausnummer 44 gesperrt werden musste.

Der Rohrbruch war in den frühen Morgenstunden aufgetreten, der Wassermeister schnell vor Ort. Während der Arbeiten mussten die Buslinien 757 und 737 umgeleitet werden.

Die Haltestellen Hinterdorf und Großer Wald entfielen ersatzlos. Die Haltestelle Panoramastraße wurde vorverlegt.

Ort des Geschehens
Nachdem den Tag über gearbeitet wurde, konnte indes zur besten Feierabendzeit kurz nach 16 Uhr die gute Nachricht vermeldet werden: Die Sperrung wurde aufgehoben, der Verkehr kann wieder fließen.

Sabrina Lehr
Redakteurin
