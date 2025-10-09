Donnerstag, 09. Oktober 2025

Hornissen haben Spielplatz weiter fest im Griff

Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Die Gemeinde schaltet das Landratsamt ein.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 33 Sekunden
Asiatische Hornissen. Foto: dpa

Gaiberg. (yhug) Es ist eine immer noch ungeklärte Gefahr, die rund um den Spielplatz am Kindergarten Bergnest ihr Unwesen treibt. Europäische und Asiatische Hornissen treten dort in ungewöhnlich großer Zahl auf. Im September sah sich die Gemeinde deshalb dazu gezwungen, den Spielplatz zu schließen.

Die Gemeinde zog einen Schädlingsbekämpfer hinzu, unter Vorbehalt wurde der Spielplatz

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
