Gaiberg. (yhug) Es ist eine immer noch ungeklärte Gefahr, die rund um den Spielplatz am Kindergarten Bergnest ihr Unwesen treibt. Europäische und Asiatische Hornissen treten dort in ungewöhnlich großer Zahl auf. Im September sah sich die Gemeinde deshalb dazu gezwungen, den Spielplatz zu schließen.

Die Gemeinde zog einen Schädlingsbekämpfer hinzu, unter Vorbehalt wurde der Spielplatz