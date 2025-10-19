Sonntag, 19. Oktober 2025

zurück
Plus Gaiberg

Außenanlage der Kulturscheune kommt teurer

Allerdings bleibt die Sanierung der Kulturscheune insgesamt noch im Kostenrahmen.

19.10.2025 UPDATE: 19.10.2025 04:00 Uhr 41 Sekunden
Die Räte haben die Arbeiten zu den Kulturscheune-Außenanlagen vergeben. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (agdo) Mit der Sanierung der Kulturscheune geht es voran. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus stand die Vergabe zur Außenanlage auf der Tagesordnung. Im Rahmen der laufenden Erneuerungsmaßnahmen hatte die Verwaltung drei Firmen gebeten, ein Angebot abzugeben.

Zum Submissionszeitpunkt Ende August lagen drei Angebote vor, sagte Bürgermeisterin Petra

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.