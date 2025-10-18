Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Mosbach

B27-Umleitung bleibt bis Ende Oktober bestehen

Die Sanierung ist auf der Zielgeraden. Stadtauswärts gibt’s jetzt doch eine Spur mehr.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 9 Sekunden
Stadteinwärts fließt der Verkehr schon seit einigen Wochen über den frischen Asphalt, stadtauswärts erst Ende Oktober. Dafür dann aber auf zwei statt wie bisher nur einem Fahrstreifen. Foto: Heiko Schattauer

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. 4,75 Millionen Euro investiert der Bund in die Sanierung der B27 zwischen Mosbacher Kreuz und Stadteingang. Der Kostenrahmen der Maßnahme werde ebenso eingehalten wie die zum Baustart terminierte Fertigstellung, erklärt Projektleiter Philipp Kraft vom Regierungspräsidium Karlsruhe im Gespräch mit der RNZ und verspricht: "Ende des Monats sind

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
