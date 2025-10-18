Von Caspar Oesterreich

Mosbach. 4,75 Millionen Euro investiert der Bund in die Sanierung der B27 zwischen Mosbacher Kreuz und Stadteingang. Der Kostenrahmen der Maßnahme werde ebenso eingehalten wie die zum Baustart terminierte Fertigstellung, erklärt Projektleiter Philipp Kraft vom Regierungspräsidium Karlsruhe im Gespräch mit der RNZ und verspricht: "Ende des Monats sind