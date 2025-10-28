Dienstag, 28. Oktober 2025

Erster katholischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche

An der Eucharistiefeier im evangelischen Gotteshaus nahmen ungewohnt viele Besucher teil. Der Pfarrer warb für weitere Termine 2025.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Vor ihrem Tabernakel in der Ecke feierten die Katholiken erstmals Messe in Gaibergs evangelischer Peterskirche. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (agdo) Der katholische Pfarrer Tobias Streit hat erstmals eine Eucharistiefeier, eine Messe, in der evangelischen Peterskirche in Gaiberg gehalten. Gemeinsam mit Diakon Raimund Abele, Gemeindereferentin im Ruhestand Tatjana Abele, Pastoralreferent Elias Kiesling und Ministranten gestaltete Streit diesen ganz besonderen Gottesdienst.

Bekanntlich ist die katholische Kirche St.

