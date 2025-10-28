Gaiberg. (agdo) Der katholische Pfarrer Tobias Streit hat erstmals eine Eucharistiefeier, eine Messe, in der evangelischen Peterskirche in Gaiberg gehalten. Gemeinsam mit Diakon Raimund Abele, Gemeindereferentin im Ruhestand Tatjana Abele, Pastoralreferent Elias Kiesling und Ministranten gestaltete Streit diesen ganz besonderen Gottesdienst.

Bekanntlich ist die katholische Kirche St.