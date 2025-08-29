Wiesloch. (aham) "Wenn meine Frau noch leben würde, sie würde sich kaputt lachen", sagt Bernhard Schilling. Dem 99-Jährigen ist der Rummel um seine Person fast schon zu viel. Schließlich habe er sich sein Leben lang bewusst im Hintergrund gehalten, sagt er.

Ein besonderes Anliegen hat ihn dann aber von diesem Weg abrücken lassen: Über die RNZ suchte er vor einigen Wochen Gleichaltrige,