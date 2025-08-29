Freitag, 29. August 2025

Plus Aufruf sorgt für Rummel in der Region

Fast 100-Jähriger findet tatsächlich Gleichaltrige zum Austausch

Bernhard Schilling suchte über die RNZ andere Menschen in seinem Alter. Nun bekam der 99-Jährige eine Liste mit Kontakten.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden
Mit einer elektronischen Lupe schaute sich Bernhard Schilling die neuen Kontakte sofort an. Foto: aham

Wiesloch. (aham) "Wenn meine Frau noch leben würde, sie würde sich kaputt lachen", sagt Bernhard Schilling. Dem 99-Jährigen ist der Rummel um seine Person fast schon zu viel. Schließlich habe er sich sein Leben lang bewusst im Hintergrund gehalten, sagt er.

Ein besonderes Anliegen hat ihn dann aber von diesem Weg abrücken lassen: Über die RNZ suchte er vor einigen Wochen Gleichaltrige,

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Anja Hammer
Redakteurin
zu unseren Autoren  
