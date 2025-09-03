Von Luna Bauer

Region Heidelberg. Jährlich landen laut dem Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat in Deutschland rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Einige Betriebe aber setzen mittlerweile auf kreative Lösungen, um Verschwendung entgegenzuwirken. Eine davon ist die Plattform "Too Good To Go", die Verbraucher mit Betrieben vernetzt, die