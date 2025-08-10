Von Edda Nieber

Ladenburg. "Es ist so krass, das ich da bald leben werde!" Man merkt Viktoria Heibel an, wie sehr sie sich auf und über das freut, was nach dem Abi für sie ansteht. Ideen waren viele da, noch bevor sie ihre Schullaufbahn am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium im Juli beendete: Praktika, Arbeiten, Reisen, oder doch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)?