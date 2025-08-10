Sonntag, 10. August 2025

zurück
Plus Abi ... Und dann?

Viktoria Heibel will in Paris mehr über sich selbst lernen

Wie die junge Ladenburgerin sie zu ihrem FSJ kam und was sie sich von dem Jahr verspricht?

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Jeden Tag am Eiffelturm vorbeilaufen, das Leben genießen und ganz viel erleben und lernen: Viktoria Heibel hat klare Pläne für ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Paris. Foto: privat

Von Edda Nieber

Ladenburg. "Es ist so krass, das ich da bald leben werde!" Man merkt Viktoria Heibel an, wie sehr sie sich auf und über das freut, was nach dem Abi für sie ansteht. Ideen waren viele da, noch bevor sie ihre Schullaufbahn am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium im Juli beendete: Praktika, Arbeiten, Reisen, oder doch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)?

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.