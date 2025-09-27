Fehlbetrag der Neckar-Odenwald-Kliniken steigt auf 10,5 Millionen Euro
Trotz steigender Fallzahlen und Umsatzverlusten wuchs 2024 das Defizit der Kliniken an. Die Fraktionen fordern Reformen, Kostenkontrolle und klare Konzepte für die Zukunft.
Von Heiko Schattauer
Mosbach/Buchen. Wenn sie nicht noch deutlich schlechter ausgefallen wäre als ohnehin angenommen, dann hätte die Bilanz der Neckar-Odenwald-Kliniken fast ein bisschen untergehen können – bei all dem Trubel um das Strukturgutachten, das die jüngste Sitzung des Kreistags in Lohrbach eben klar dominierte.
Aber das Rot, das sich unter dem Strich der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+