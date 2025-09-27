Samstag, 27. September 2025

Plus Zahlen schlechter als gedacht

Fehlbetrag der Neckar-Odenwald-Kliniken steigt auf 10,5 Millionen Euro

Trotz steigender Fallzahlen und Umsatzverlusten wuchs 2024 das Defizit der Kliniken an. Die Fraktionen fordern Reformen, Kostenkontrolle und klare Konzepte für die Zukunft.

27.09.2025 UPDATE: 27.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 13 Sekunden
Tief in den roten Zahlen sind die Neckar-Odenwald-Kliniken (hier der Standort Mosbach): Unter dem Strich der Jahresrechnung 2024 steht ein Fehlbetrag von knapp 10,5 Millionen Euro. Im Kreistag bewerteten die Fraktionen die Entwicklungen der Kliniken. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Buchen. Wenn sie nicht noch deutlich schlechter ausgefallen wäre als ohnehin angenommen, dann hätte die Bilanz der Neckar-Odenwald-Kliniken fast ein bisschen untergehen können – bei all dem Trubel um das Strukturgutachten, das die jüngste Sitzung des Kreistags in Lohrbach eben klar dominierte.

Aber das Rot, das sich unter dem Strich der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
