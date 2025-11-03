Montag, 03. November 2025

Plus Walldürn

Willy Hummel im Alter von 95 Jahren gestorben

Mitbegründer der Firma Perga-Plastic ist mit Altheim untrennbar verbunden. Nie die menschliche Seite aus den Augen verloren.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
Willy Hummel, Mitbegründer von Perga-Plastik, ist im gesegneten Alter von 95 Jahren gestorben. Foto: Adrian Brosch

Walldürn-Altheim. (adb) Willy Hummel war in Altheim eine prägende Persönlichkeit der jüngeren Ortsgeschichte: Sein Name hat großen Anteil daran, dass aus dem bis 1970 überwiegend landwirtschaftlich geprägten Baulanddorf ein weithin geachteter Industriestandort mit vielen Arbeitsplätzen wurde. Im gesegneten Alter von 95 Jahren ist der Mitbegründer der Firma Perga-Plastic (heute Perga) nun

