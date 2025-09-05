Von Ralf Scherer

Walldürn. Wenn am Tag Hunderte Tonnen Asphalt das Main-Tauber-Asphaltmischwerk (MTA) an der Landesstraße L518 verlassen, ist bei den Mitarbeitern höchste Konzentration gefragt. "Obwohl das alles eher grobschlächtig aussieht, geht es am Ende ums Zehntel", erklärt Andreas Fürst im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Bereits kleine Abweichungen von der