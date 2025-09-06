Abgang des SAP-Ungarn-Chef bleibt nebulös
Ein Nachfolger wurde gefunden: Péter Hidvégi übernimmt ab Oktober.
Von Matthias Kros
Walldorf. Der Softwarekonzern SAP hat mit Péter Hidvégi einen neuen Geschäftsführer für die Landesgesellschaft Ungarn gefunden. Es sei ihm "eine Ehre, ab dem 1. Oktober 2025 die Leitung von SAP Ungarn zu übernehmen", teilte er bei dem Karrierenetzwerk "LinkedIn" mit.
Hidvégi ersetzt in seiner neuen Funktion Szabolcs Pinter, der das Unternehmen
