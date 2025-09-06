Samstag, 06. September 2025

Plus Nach Hostessen-Skandal

Abgang des SAP-Ungarn-Chef bleibt nebulös

Ein Nachfolger wurde gefunden: Péter Hidvégi übernimmt ab Oktober.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 3 Sekunden
Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP hat mit Péter Hidvégi einen neuen Geschäftsführer für die Landesgesellschaft Ungarn gefunden. Es sei ihm "eine Ehre, ab dem 1. Oktober 2025 die Leitung von SAP Ungarn zu übernehmen", teilte er bei dem Karrierenetzwerk "LinkedIn" mit.

Hidvégi ersetzt in seiner neuen Funktion Szabolcs Pinter, der das Unternehmen

