Walldürn. (pol) Die Polizei warnt erneut vor exhibitionistischen Handlungen im Walldürner Wald und sucht nach Zeugen. Nachdem bereits am Donnerstagmorgen ein Mann in der Nähe der Kapelle am Märzenbrünnlein und an einer Klimmzugstange am Waldrand unangenehm aufgefallen war, meldete sich am Montagmorgen ein Jogger, der auf der Panzerstraße an der Abzweigung zur Solaranlage eine verdächtige Beobachtung gemacht hat.

Dem Zeugen zufolge stand ein Mann dort an einem grauen Auto und soll ein pornografisches Video auf seinem Handy angesehen haben. Dabei soll der Hosenbund offen gestanden haben, und der Mann manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Aufgrund der Nähe von Tatzeiten und Tatorten geht die Polizei von einem Zusammenhang mit der Sichtung am Donnerstag aus.

Die Täterbeschreibung aus dem ersten Fall lautet: männlich, etwa 1,78 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt, schlanke Figur, helle Hautfarbe und kurze Haare. Wer ähnliche Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, soll sich beim Polizeiposten Walldürn unter Tel. 06282/926660 melden.

Update: Dienstag, 9. September 2025, 14.52 Uhr

Exhibitionist im Wald gesichtet

Walldürn. (pol) Die Polizei sucht nach Zeugen, denen im Walldürner Wald ein Mann aufgefallen ist, der sich exhibitionistisch verhalten hat. Der etwa 50- bis 60-Jährige wurde am Donnerstagmorgen im Umfeld der Kapelle am Märzenbrünnlein und an einer Klimmzugstange am Waldrand gesichtet.

Dabei soll er mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Mann mit heller Hautfarbe und kurzen Haaren soll nach Angaben der Polizei circa 1,78 Meter groß und schlank sein. Er trug vermutlich eine kurze blaue Hose.

Ort des Geschehens

Das Polizeirevier Buchen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06282/926660 entgegen.