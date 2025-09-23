Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Walldürn

Hundemarke wird immer öfter zum QR-Code

Digitalisierung: Das Handy ersetzt die Kunststoffmarke am Halsband.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 12 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Walldürn. (jd) Seit einem Jahr haben Hundehalter in Walldürn die Wahl zwischen einer Hundemarke in Form eines QR-Codes und der bisherigen Kunststoffmarke. Die digitale Hundemarke ist ein zusätzlicher und kostenloser Service der Stadt Walldürn. Und diese Option des innovativen Projekts wird gut angenommen.

Sachbearbeiterin Stefanie Dörr vom städtischen Steueramt informiert, dass rund

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.