Montag, 25. August 2025

Plus Walldürn

Freibad verzeichnete bis Juni Besucherrekorde

Badespaß auch mit kurzweiliger Flaute: Es herrscht große Zufriedenheit mit Kiosk und Events. Aber ein schwerer Unfall trübt die Bilanz.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Felix Hercher, seines Zeichens Fachangestellter für Bäderbetriebe, freut sich über die gelungene Freibadsaison und blickt voller Zuversicht ins kommende Jahr. Foto: Letizia Schäfer

Walldürn. (let) Nach einer Flaute im Juli lockt das Walldürner Freibad im Marsbachtal zuletzt wieder Badegäste in Scharen an, freut sich Felix Hercher. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe erklärt im Gespräch mit der RNZ, wie die Saison bisher verlaufen ist und warum er sie – zum Glück vorschnell – beinahe schon für beendet erklärt hätte. "Drei verregnete Wochen im Juli haben uns viele

