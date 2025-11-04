Waldstetten. (mof) Im Rahmen seines Herbstkonzerts hat der Vorsitzende des Gesangvereins "Frohsinn" Waldstetten, Herbert Frisch, eine Sängerin und fünf Sänger für ihre langjährige aktive Sängertätigkeit und außergewöhnliches Engagement geehrt.

Für 25 Jahre aktives Singen wurde Kurt Hartmann geehrt. Er war zuvor bereits seit 1962 passiv im Verein. Zudem hat er viele Jahre zusammen mit