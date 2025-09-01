Montag, 01. September 2025

Unternehmer Gerd Mosca mit 87 Jahren verstorben

1966 legte er den Grundstein für den Erfolg der heutigen Mosca Gruppe mit weltweit mehr als 1400 Mitarbeitern. Er war ein großer Förderer und Ehrenbürger der Gemeinde.

01.09.2025
Gerd Mosca ist im Alter von 87 Jahre gestorben. Er legte den Grundstein für den Erfolg der heutigen Mosca Gruppe. Foto: Mosca GmbH

Waldbrunn. (cao/pm) Mit Pioniergeist, Innovationskraft und seiner besonderen Art, Menschen zu vertrauen und zu motivieren, hat Gerd Mosca (Foto: Mosca GmbH) den Grundstein für den Erfolg der heutigen Mosca Gruppe mit weltweit mehr als 1400 Mitarbeitenden gelegt. Am Samstag ist der Unternehmer und Ehrenbürger der Gemeinde Waldbrunn im Alter von 87 Jahren verstorben, wie die Mosca GmbH am Montag

Caspar Oesterreich
