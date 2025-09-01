Unternehmer Gerd Mosca mit 87 Jahren verstorben
1966 legte er den Grundstein für den Erfolg der heutigen Mosca Gruppe mit weltweit mehr als 1400 Mitarbeitern. Er war ein großer Förderer und Ehrenbürger der Gemeinde.
Waldbrunn. (cao/pm) Mit Pioniergeist, Innovationskraft und seiner besonderen Art, Menschen zu vertrauen und zu motivieren, hat Gerd Mosca (Foto: Mosca GmbH) den Grundstein für den Erfolg der heutigen Mosca Gruppe mit weltweit mehr als 1400 Mitarbeitenden gelegt. Am Samstag ist der Unternehmer und Ehrenbürger der Gemeinde Waldbrunn im Alter von 87 Jahren verstorben, wie die Mosca GmbH am Montag
