Pläne für "Bikeländ Back-Country" bei Vor-Ort-Termin erörtert
Es gab ein zwar wenig Annäherung, jedoch ist die Kompromissbereitschaft auf Kritikerseite unterschiedlich ausgeprägt.
Waldbrunn. (ses) Ist es einfach nur die Möglichkeit, Kindern das Mountainbiken im Wald zu ermöglichen, oder ein eklatanter Eingriff in die Natur? Rund um den Jahreswechsel wurde ein möglicher Mountainbike-Trail "Bikeländ BackCountry" in Waldbrunn kontrovers diskutiert (die RNZ berichtete), seitdem ist es eher ruhig geblieben – zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Passiert ist in der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+