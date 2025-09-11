Donnerstag, 11. September 2025

Plus Wahlversprechen an Jugend

Höpfingen eröffnet seinen Bikepark

Bürgermeister Christian Hauk löst sein Versprechen ein. Leader förderte das Projekt mit 15.000 Euro.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 3 Sekunden
Dem mäßigen Wetter zum Trotz wagten sich direkt nach der Eröffnung die ersten Biker auf die Hügelstrecke in der Verlängerung der Watzlikstraße. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Zugegeben: Das Wetter war am Dienstag weder einladend noch wirklich "fahrradfreundlich", als der Höpfinger Bikepark in der Verlängerung der Watzlikstraße eingeweiht wurde – was jedoch die zahlreich erschienenen Zweiradfreunde nicht am sofortigen Ausprobieren hinderte. Erfreut traten sie in die Pedale, testeten die Hügellandschaft und zeigten, dass die Anlage eine klare

