Höpfingen eröffnet seinen Bikepark
Bürgermeister Christian Hauk löst sein Versprechen ein. Leader förderte das Projekt mit 15.000 Euro.
Höpfingen. (adb) Zugegeben: Das Wetter war am Dienstag weder einladend noch wirklich "fahrradfreundlich", als der Höpfinger Bikepark in der Verlängerung der Watzlikstraße eingeweiht wurde – was jedoch die zahlreich erschienenen Zweiradfreunde nicht am sofortigen Ausprobieren hinderte. Erfreut traten sie in die Pedale, testeten die Hügellandschaft und zeigten, dass die Anlage eine klare
