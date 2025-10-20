Montag, 20. Oktober 2025

Plus Wagenschwend

Die Komplizen landeten einen echten Coup

Erster Literaturtag im Museum Wagenschwend: Markus Ostermair beeindruckt mit Lesung zu "Literatur und Provinz sind Komplizen".

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden
Ganz nah beieinander waren Autor Markus Ostermair und seine Zuhörerinnen und Zuhörer beim 1. Literaturtag im Museum in Wagenschwend nicht nur räumlich. Foto: Klaus Brauch-Dylla

Wagenschwend. (bd) Während in Frankfurt die 77. Buchmesse lief, war im Museum Wagenschwend Literatur mitten in der Provinz zu erleben – mit einem klaren Blick auf Praxis und Aufgabe der Literatur. Der "1. Literaturtag Wagenschwend" stieß auf rundum positive Resonanz und dürfte, so das begeisterte Fazit seines Initiators Prof. i.R. Dr. Clemens Pornschlegel, sicher wiederholt werden. Im Workshop

