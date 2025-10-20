Wagenschwend. (bd) Während in Frankfurt die 77. Buchmesse lief, war im Museum Wagenschwend Literatur mitten in der Provinz zu erleben – mit einem klaren Blick auf Praxis und Aufgabe der Literatur. Der "1. Literaturtag Wagenschwend" stieß auf rundum positive Resonanz und dürfte, so das begeisterte Fazit seines Initiators Prof. i.R. Dr. Clemens Pornschlegel, sicher wiederholt werden. Im Workshop