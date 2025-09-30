Obrigheim schreibt schwarze Zahlen
Unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen und Zinserträge lassen Rücklagen auf 17,5 Millionen Euro anwachsen. Bauprojekte stocken.
Von Klaus P. Hunzinger
Obrigheim. Der Obrigheimer Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsjahresabschluss für 2024, der deutlich besser ausfällt als geplant, vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen. Für 2025 wurde ein Nachtragshaushaltsplan genehmigt, und für die anstehende Erweiterung der Gemeinschaftsschule vergab der Gemeinderat
