Dienstag, 30. September 2025

Plus Unerwartete Einnahmen

Obrigheim schreibt schwarze Zahlen

Unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen und Zinserträge lassen Rücklagen auf 17,5 Millionen Euro anwachsen. Bauprojekte stocken.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 30 Sekunden
Nach dem Planungswettbewerb für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Obrigheim geht es an die konkrete Bauplanung: Der Gemeinderat vergab wichtige Planungsaufträge für Tragwerk und technische Ausstattung. Foto: Hunzinger

Von Klaus P. Hunzinger

Obrigheim. Der Obrigheimer Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsjahresabschluss für 2024, der deutlich besser ausfällt als geplant, vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen. Für 2025 wurde ein Nachtragshaushaltsplan genehmigt, und für die anstehende Erweiterung der Gemeinschaftsschule vergab der Gemeinderat

