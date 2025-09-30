Von Klaus P. Hunzinger

Obrigheim. Der Obrigheimer Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsjahresabschluss für 2024, der deutlich besser ausfällt als geplant, vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen. Für 2025 wurde ein Nachtragshaushaltsplan genehmigt, und für die anstehende Erweiterung der Gemeinschaftsschule vergab der Gemeinderat