27-Jährige schafft mit Schokoladen-Manufaktur Mekka für Naschkatzen
Lea Vinson stellt in der Wertheimer Straße Pralinen mit Botschaft und Bioqualität her.
Von Adrian Brosch
Hardheim. "The black cat’s chocolate cult": Ein Schriftzug, der neugierig macht. Was verbirgt sich hinter der eher unscheinbaren Fassade in der Wertheimer Straße in Hardheim? Als Lea Vinson mit einnehmender Herzlichkeit die Tür öffnet, befindet man sich in einer scheinbar anderen Welt: Wo täglich mehrere tausend Autos vorbeifahren, betreibt sie eine
