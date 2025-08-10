Sonntag, 10. August 2025

Plus "The Black Cat’s Chocolate Cult" in Hardheim

27-Jährige schafft mit Schokoladen-Manufaktur Mekka für Naschkatzen

Lea Vinson  stellt in der Wertheimer Straße Pralinen mit Botschaft und Bioqualität her.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Ein Mekka für Naschkatzen: Die 27 Jahre alte Lea Vinson kreiert in ihrer Schokoladenmanufaktur in der Wertheimer Straße hochklassige Pralinen. Fotos: Andrea Vinson Fotografie

Von Adrian Brosch

Hardheim. "The black cat’s chocolate cult": Ein Schriftzug, der neugierig macht. Was verbirgt sich hinter der eher unscheinbaren Fassade in der Wertheimer Straße in Hardheim? Als Lea Vinson mit einnehmender Herzlichkeit die Tür öffnet, befindet man sich in einer scheinbar anderen Welt: Wo täglich mehrere tausend Autos vorbeifahren, betreibt sie eine

