Mittwoch, 10. September 2025

Plus Stammzellenspende

22-jähriger Krautheimer rettete Mann aus USA das Leben

"Es war die perfekte Gelegenheit". Julian Rehrauer hat einem Mann aus den USA eine zweite Lebenschance geschenkt.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden
„Das war machbar“: Der 22-jährige Julian Rehrauer empfand die Stammzellenspende als unkompliziert. Foto: privat

Krautheim. (pm) Eigentlich wollten der 22-jährige Julian Rehrauer aus Krautheim und seine Freunde beim "Glücksgefühle"-Festival nur einen kurzen Boxenstopp am Hockenheimring einlegen, die Zeit zwischen zwei Konzerten für eine Snackpause nutzen. Doch dann entdeckten sie neben den Essensständen auf der Zielgeraden in Richtung Südkurve den Stand der Deutschen Knochenmarkspenderdatei

