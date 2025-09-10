22-jähriger Krautheimer rettete Mann aus USA das Leben
"Es war die perfekte Gelegenheit". Julian Rehrauer hat einem Mann aus den USA eine zweite Lebenschance geschenkt.
Krautheim. (pm) Eigentlich wollten der 22-jährige Julian Rehrauer aus Krautheim und seine Freunde beim "Glücksgefühle"-Festival nur einen kurzen Boxenstopp am Hockenheimring einlegen, die Zeit zwischen zwei Konzerten für eine Snackpause nutzen. Doch dann entdeckten sie neben den Essensständen auf der Zielgeraden in Richtung Südkurve den Stand der Deutschen Knochenmarkspenderdatei
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+