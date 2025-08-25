Dienstag, 26. August 2025

Plus Sommertour in Hüffenhardt

Geschichtsträchtige Entschleunigung mit der Krebsbachtalbahn

Bei der RNZ-Sommertour fuhren 30 Teilnehmer mit der Krebsbachtalbahn von Hüffenhardt nach Neckarbischofsheim und zurück.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 40 Sekunden
Ein Mix aus Omnibus und Bahn ist die Krebsbachtalbahn, weshalb sie auch Schienenbus genannt wird. In Neckarbischofsheim nutzen einige der Teilnehmer auch die Möglichkeit, die Bahn aus dem Gleisbett heraus zu fotografieren. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Hüffenhardt. Um 13.49 Uhr richten sich die Blicke gespannt Richtung Horizont. Dort, auf den Gleisen, müsste laut Fahrplan in diesem Moment die Krebsbachtalbahn in den Bahnhof Hüffenhardt einfahren. Müsste. Was in Deutschland auf der Schiene unterwegs ist, ist offenbar vom "Bahn-Virus" infiziert und leidet an Verspätung.

Doch die ist kein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
