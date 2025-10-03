Freitag, 03. Oktober 2025

Plus Seckach

Ehemalige Grundschul-Rektorin hilft als Senior Expert in Lesotho

Bildung für das "Königreich im Himmel": Gabriele Wurm-Bussemer bringt ihre pädagogische Erfahrung in Afrika ein.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Gabriele Wurm-Bussemer (2. v. r.) engagierte sich in Lesotho, wo Yolanda Monymane (l.) eine Grundschule gegründet hat. Die ehemalige Rektorin der Grundschule Großeicholzheim beriet dabei u. a. Schulleiterin Dr. Liabo Motheleng (r.) sowie Lehrerin Thotho Kiomohapi. Foto: Privat

Von Liane Merkle

Seckach/Lesotho. "Es gibt viel zu tun – auch im Ruhestand!" Diese Tatsache wurde der ehemaligen Rektorin der Grundschule Großeicholzheim, Gabriele Wurm-Bussemer, sehr deutlich, nachdem sie 2024 aus der aktiven Phase des Lehrerberufs in den Ruhestand ging. Sich selbst noch nicht als Rentnerin fühlend, bewarb sie sich bei dem Senior Expert Service (SES)

