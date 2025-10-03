Von Liane Merkle

Seckach/Lesotho. "Es gibt viel zu tun – auch im Ruhestand!" Diese Tatsache wurde der ehemaligen Rektorin der Grundschule Großeicholzheim, Gabriele Wurm-Bussemer, sehr deutlich, nachdem sie 2024 aus der aktiven Phase des Lehrerberufs in den Ruhestand ging. Sich selbst noch nicht als Rentnerin fühlend, bewarb sie sich bei dem Senior Expert Service (SES)