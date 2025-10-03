Ehemalige Grundschul-Rektorin hilft als Senior Expert in Lesotho
Bildung für das "Königreich im Himmel": Gabriele Wurm-Bussemer bringt ihre pädagogische Erfahrung in Afrika ein.
Von Liane Merkle
Seckach/Lesotho. "Es gibt viel zu tun – auch im Ruhestand!" Diese Tatsache wurde der ehemaligen Rektorin der Grundschule Großeicholzheim, Gabriele Wurm-Bussemer, sehr deutlich, nachdem sie 2024 aus der aktiven Phase des Lehrerberufs in den Ruhestand ging. Sich selbst noch nicht als Rentnerin fühlend, bewarb sie sich bei dem Senior Expert Service (SES)
