DRK hat wieder ein Helfer-vor-Ort-System
Im Notfall zählt jede Minute: Deshalb gibt es schnelle und kompetente Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes.
Von Carmen Oesterreich
Schönbrunn. In echten Notfallsituationen ist direkte, schnelle Hilfe oft die einzige Chance, gerettet und wieder gesund werden zu können. Gerade bei Anzeichen eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts kommt es auf jede Sekunde an.
"Der Rettungsdienst aus Eberbach ist meistens schnell da. Im Optimalfall dauert es nur zwölf Minuten, bis ein Notarzt
