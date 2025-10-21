Von Carmen Oesterreich

Haag. Der Goldene Pitt ist die größte Ehre, die einer Hägemarin oder ihrem männlichen Pendant bei einer Kerwe in Haag zuteilwerden kann. Wenn Bürgermeister Jan Frey am zweiten Sonntag im Oktober mit der Kerweschlumpel Anschilina und dem Hinweis auf ihren Verbündeten, von den Kerweborscht liebevoll Onkel Mick genannt, auf der Dieselkutsche von Jürgen