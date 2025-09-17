Bei Haager Backtagen fehlt nur der Fladen beim Kuh-Roulette
Volles Programm: Flohmarkt, Musik, deftige Häppchen und 440 Holzofenbrote lockten Gäste zu den Backtagen – mit Kuhroulette als Höhepunkt.
Von Marcus Deschner
Schönbrunn-Haag. (MD) Hochbetrieb herrschte übers vergangene Wochenende wieder in Haag. Dorthin hatten die örtlichen Vereine zu den 31. Haager Backtagen rund ums Backhaus in der für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrten Heidelberger Straße geladen. Und zahlreiche Gäste aus nah und fern folgten gerne der Einladung und zeigten damit, dass das
