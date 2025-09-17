Mittwoch, 17. September 2025

Plus Schönbrunn

Bei Haager Backtagen fehlt nur der Fladen beim Kuh-Roulette

Volles Programm: Flohmarkt, Musik, deftige Häppchen und 440 Holzofenbrote lockten Gäste zu den Backtagen – mit Kuhroulette als Höhepunkt.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 12:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Die fünf Jahre alte Kuh Heidi ist zum dritten Mal trächtig und wiegt um die 800 Kilo. Beim Kuhroulette lässt sie sich geduldig die vier Runden im Kreis herumführen, ein Fladen bleibt diesmal aber aus. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn-Haag. (MD) Hochbetrieb herrschte übers vergangene Wochenende wieder in Haag. Dorthin hatten die örtlichen Vereine zu den 31. Haager Backtagen rund ums Backhaus in der für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrten Heidelberger Straße geladen. Und zahlreiche Gäste aus nah und fern folgten gerne der Einladung und zeigten damit, dass das

