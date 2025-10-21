Kultdisko "Caribic" öffnete für den guten Zweck
Hier feierte die junge und ältere Generation, um Einnahmen für Schlierstadter Einrichtungen zu sammeln.
Schlierstadt. (pm) Ausverkauftes Haus, super Stimmung, Musik für Jung und Alt und das alles für einen guten Zweck: Der Mythos lebt! Die Kultdiskothek "Caribic" in Schlierstadt öffnete am Wochenende wieder für zwei Abende ihre Tore. Es war – wie bereits in den vergangenen Jahren – erneut eine rundum gelungene Veranstaltung.
Der Freitagabend stand im Zeichen der jungen Generation. "Amax"