Kultdisko "Caribic" öffnete für den guten Zweck

Hier feierte die junge und ältere Generation, um Einnahmen für Schlierstadter Einrichtungen zu sammeln.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 57 Sekunden
Volles Haus: Die Kultdiskothek „Caribic“ in Schlierstadt öffnete am Wochenende wieder für zwei Abende ihre Tore. Foto: Tobias Münch

Schlierstadt. (pm) Ausverkauftes Haus, super Stimmung, Musik für Jung und Alt und das alles für einen guten Zweck: Der Mythos lebt! Die Kultdiskothek "Caribic" in Schlierstadt öffnete am Wochenende wieder für zwei Abende ihre Tore. Es war – wie bereits in den vergangenen Jahren – erneut eine rundum gelungene Veranstaltung.

Der Freitagabend stand im Zeichen der jungen Generation. "Amax"

