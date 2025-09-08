Von Peter Lahr

Mosbach. "Die im Dunkeln sieht man nicht", heißt es zwar in Bertold Brechts Dreigroschenoper, doch als Michaela Koller ihre erste Bekanntschaft mit einer "Schattenkatze" machte, war diese nicht zu übersehen, denn sie plumpste direkt durch das Werkstattdach ihres Mannes. Mittlerweile hört der Findelkater von damals auf den Namen Kara (türkisch für schwarz),