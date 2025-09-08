Montag, 08. September 2025

zurück
Plus "Schattenkatzen" Mosbach

Katzen halten Michaela Koller auf Trab und schenken gute Momente

Der Verein kümmert sich seit drei Jahren um ganz praktischen Katzenschutz in der Region Mosbach. Gründerin Michaela Koller erinnert sich an die Anfänge.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Michaela Koller engagiert sich in ihrer Freizeit für sog. Schattenkatzen und hat einen Verein für deren Hilfe gegründet. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Die im Dunkeln sieht man nicht", heißt es zwar in Bertold Brechts Dreigroschenoper, doch als Michaela Koller ihre erste Bekanntschaft mit einer "Schattenkatze" machte, war diese nicht zu übersehen, denn sie plumpste direkt durch das Werkstattdach ihres Mannes. Mittlerweile hört der Findelkater von damals auf den Namen Kara (türkisch für schwarz),

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.