Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Roigheim

Adelsheimerin Sandra Schöll wird Bürgermeisterin

Sie gewann Wahl mit 60,7 Prozent der Stimmen. Im Januar tritt sie ihr Amt an.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 22 Sekunden
Erfolgreiche Bewerbung: Sandra Schöll aus Adelsheim gewann die Wahl. Foto: privat

Adelsheim/Roigheim. (pm) Sandra Schöll aus Adelsheim hat die Bürgermeisterwahl in Roigheim gewonnen. Sie setzte sich mit 60,7 Prozent der Stimmen gegen Tobias Kniehl durch. Kniehl kam auf 39 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,2 Prozent.

Seit dem 1. Juli 2024 ist Sandra Schöll für die Gemeinde Roigheim als Leiterin der Finanzverwaltung/Gemeindekämmerin tätig. Ab Januar

