Adelsheim/Roigheim. (pm) Sandra Schöll aus Adelsheim hat die Bürgermeisterwahl in Roigheim gewonnen. Sie setzte sich mit 60,7 Prozent der Stimmen gegen Tobias Kniehl durch. Kniehl kam auf 39 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,2 Prozent.

Seit dem 1. Juli 2024 ist Sandra Schöll für die Gemeinde Roigheim als Leiterin der Finanzverwaltung/Gemeindekämmerin tätig. Ab Januar