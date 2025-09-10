Mittwoch, 10. September 2025

Plus Reisebüro-Inhaber prägte Höpfingen

Erwin Nentwich im Alter von 72 Jahren verstorben

Ein Leben für Familie, Reisen und das Ehrenamt, vom Reisebüro bis zur Fastnacht und zum FC Bayern.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Erwin Nentwich ist am Samstag im Alter von 72 Jahren gestorben. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Er liebte das Leben, die Musik, den FC Bayern München, das Reisen, die Familie und die Geselligkeit: Erwin Nentwich war ein äußerst vielseitiger Zeitgenosse, der dank seiner herzlichen Art überall bestens ankam. Im Alter von 72 Jahren ist er am Samstag nach längerer Erkrankung verstorben – ein schmerzlicher Verlust.

Als gelernter Großhandelskaufmann und gebürtiger

