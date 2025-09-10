Erwin Nentwich im Alter von 72 Jahren verstorben
Ein Leben für Familie, Reisen und das Ehrenamt, vom Reisebüro bis zur Fastnacht und zum FC Bayern.
Höpfingen. (adb) Er liebte das Leben, die Musik, den FC Bayern München, das Reisen, die Familie und die Geselligkeit: Erwin Nentwich war ein äußerst vielseitiger Zeitgenosse, der dank seiner herzlichen Art überall bestens ankam. Im Alter von 72 Jahren ist er am Samstag nach längerer Erkrankung verstorben – ein schmerzlicher Verlust.
Als gelernter Großhandelskaufmann und gebürtiger
