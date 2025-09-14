Sonntag, 14. September 2025

zurück
Plus Region Mosbach

Startschuss fürs neue Schuljahr

Der Unterrichtsbeginn an den Schulen in Mosbach, Obrigheim und Haßmersheim im Überblick.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten
In der kommenden Woche beginnt wieder der Schulunterricht. Foto: dpa

Region Mosbach. (RNZ/zg) Für viele Kinder und Jugendliche sind die Sommerferien wie im Flug vergangen. Am kommenden Montag, 15. September, beginnt dann wieder der Ernst des Lebens – die Schule startet. Nur die neuen Erstklässler haben noch ein paar Tage mehr frei. Hier ein Überblick über den Unterrichtsbeginn an den Schulen in Mosbach, Obrigheim und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.