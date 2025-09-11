Region Eberbach. (alr) Um 11 Uhr wurde es kurz laut als die Sirenen der Region aufheulten und die Handys piepsten. Um 11.45 Uhr folgte Entwarnung. Dass der bundesweite Warntag ein Erfolg war, bestätigen alle drei Verwaltungen in der Region.

In Eberbach waren insgesamt 12 Sirenen zu hören. Fünf im Stadtgebiet und sieben in den Ortsteilen. "Uns sind keine Defizite in der