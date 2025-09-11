Donnerstag, 11. September 2025

Plus Region Eberbach

Um 11 Uhr wurde es am Warntag kurz laut

Der Test verlief erfolgreich: Die Warnsysteme funktionieren.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 18:32 Uhr 33 Sekunden
Archiv-Foto: Janek Mayer

Region Eberbach. (alr) Um 11 Uhr wurde es kurz laut als die Sirenen der Region aufheulten und die Handys piepsten. Um 11.45 Uhr folgte Entwarnung. Dass der bundesweite Warntag ein Erfolg war, bestätigen alle drei Verwaltungen in der Region.

In Eberbach waren insgesamt 12 Sirenen zu hören. Fünf im Stadtgebiet und sieben in den Ortsteilen. "Uns sind keine Defizite in der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Alissa de Robillard
Redakteurin
