Eberbach. (by) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Geschäftsstellenbezirk Eberbach von August auf September um sieben auf 535 Personen verringert. Das waren 22 Arbeitslose mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im September 5,5 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich noch auf 5,3 Prozent.

Dabei meldeten sich 89 Personen neu oder