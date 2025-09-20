Samstag, 20. September 2025

Plus Ravenstein

Wegen Brandschutz – Kann das Schloss Merchingen noch genutzt werden?

"Massiver Eingriff" in Schlossbetrieb wegen Brandschutz. Die Räume können nicht mehr genutzt werden. Die Sanierung wird teuer.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 25 Sekunden
Um den Brandschutz am Merchinger Schloss zu gewährleisten, müssen unter anderem Gerüsttreppen an das Gebäude angebaut werden. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Einen aktuellen Sachstandsbericht über den Brandschutz im Schloss Merchingen gab Bürgermeister Ralf Killian in der Sitzung des Gemeinderats.

Das Ergebnis einer Besprechung mit den Behörden ist, dass verschiedene Säle und Räume im Schlossgebäude zukünftig nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr genutzt werden können. Dies bedeute einen "massiven Eingriff" in den

