Die meisten Wähler haben online abgestimmt
Die Ergebnisse stehen fest und alle 17 Kandidaten dürfen sich trotz niedriger Wahlbeteiligung freuen.
Von Adrian Brosch
Buchen. Es war 20.15 Uhr am Sonntagabend, als Pfarrer Frederik Reith im Buchener Wimpinasaal die "erlösenden" Worte sprach: "Alle sind gewählt!", rief er aus. Kurz danach wurden die Ergebnisse bekannt gegeben – und der Fakt, dass 13,9 Prozent der Katholiken auf dem Gebiet der Kirchengemeinde Bauland-Odenwald ihre Stimme abgegeben hatten: Wahlberechtigt