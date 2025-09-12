Freitag, 12. September 2025

zurück
Plus Panzerbataillon in Hardheim

Kommandant Andreas Kirchner verlässt die "Bisonherde"

Der Oberstleutnant gab das Kommando über die Panzerbataillon 363 nach drei Jahren bei einem Appell ab. Der Nachfolger ist Raphael Krisch.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 15:11 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
Brigadegeneral Axel Hardt (vorne M.) übergab das Kommando über das Panzerbataillon 363 am Freitag von Oberstleutnant Andreas Kirchner (r.) an Oberstleutnant Raphael Krisch (l.). Foto: Janek Mayer

Von Janek Mayer

Hardheim. Die Sonne strahlt über dem Schmalberg, das Wappen der "Bisonherde" schwingt träge im Wind, und die Soldaten des Panzerbataillons 363 – rund 300 an der Zahl – stehen in Reih und Glied.

Dann erschallt ein lautes "Guten Morgen, Herr Oberstleutnant" über den Exerzierplatz der Carl-Schurz-Kaserne: Es ist wohl das letzte Mal, dass die Hardheimer

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
