Von Janek Mayer

Hardheim. Die Sonne strahlt über dem Schmalberg, das Wappen der "Bisonherde" schwingt träge im Wind, und die Soldaten des Panzerbataillons 363 – rund 300 an der Zahl – stehen in Reih und Glied.

Dann erschallt ein lautes "Guten Morgen, Herr Oberstleutnant" über den Exerzierplatz der Carl-Schurz-Kaserne: Es ist wohl das letzte Mal, dass die Hardheimer