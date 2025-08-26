Dienstag, 26. August 2025

Plus Osterburken

In zehn Tagen gemeinsam die Welt entdeckt

56 Kinder und Jugendliche erlebten bei der Sommerfreizeit der KjG Osterburken unvergessliche Tage.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
„Weltreise – In zehn Tagen um die Welt“: Unter diesem Motto erlebten die Kinder und Jugendlichen bei der Sommerfreizeit der KjG Osterburken am Sportplatz in Unterschüpf eineinhalb aufregende Wochen. Foto: zg

Osterburken/Unterschüpf. (pm) 56 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren und ein Betreuerteam aus 19 jungen Erwachsenen begaben sich in diesem Sommer auf eine abenteuerliche Reise rund um den Globus. Unter dem Motto "Weltreise – In zehn Tagen um die Welt" verwandelte sich der Sportplatz in Unterschüpf in einen internationalen Flughafen, von dem aus die Zeltgemeinschaft der KjG

