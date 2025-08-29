Osterburken. (dore/pm) Was wäre, wenn der Mond plötzlich sagen würde: "Ich hau’ jetzt ab"? Diese Frage beschäftigt Johannes Schmid (12) aus Osterburken, und sie betrifft die ganze Welt. Johannes will wissen: Was würde dann eigentlich mit der Erde passieren? Eine echte Kinderfrage, aber mit gewaltiger Bedeutung für das Leben auf unserem Planeten.

Was für viele nach einer typischen