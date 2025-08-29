Freitag, 29. August 2025

Plus Osterburken

12-Jähriger ist Fragekind bei "Die große Maus-Show" im Ersten

Was würde die Erde ohne den Mond machen? Johannes Schmid ist am Samstagabend um 20.15 Uhr im TV zu sehen.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Der zwölfjährige Johannes Schmid aus Osterburken ist Fragekind bei „Die große Maus-Show“ mit Moderator Florian Silbereisen (r.) und prominenten Rate-Teams mit Annette Frier, Wincent Weiss, Jörg Pilawa, Michael Mittermeier, Andy Borg und Motsi Mabuse. Foto: WDR/Thomas von der Heiden

Osterburken. (dore/pm) Was wäre, wenn der Mond plötzlich sagen würde: "Ich hau’ jetzt ab"? Diese Frage beschäftigt Johannes Schmid (12) aus Osterburken, und sie betrifft die ganze Welt. Johannes will wissen: Was würde dann eigentlich mit der Erde passieren? Eine echte Kinderfrage, aber mit gewaltiger Bedeutung für das Leben auf unserem Planeten.

Was für viele nach einer typischen

