12-Jähriger ist Fragekind bei "Die große Maus-Show" im Ersten
Was würde die Erde ohne den Mond machen? Johannes Schmid ist am Samstagabend um 20.15 Uhr im TV zu sehen.
Osterburken. (dore/pm) Was wäre, wenn der Mond plötzlich sagen würde: "Ich hau’ jetzt ab"? Diese Frage beschäftigt Johannes Schmid (12) aus Osterburken, und sie betrifft die ganze Welt. Johannes will wissen: Was würde dann eigentlich mit der Erde passieren? Eine echte Kinderfrage, aber mit gewaltiger Bedeutung für das Leben auf unserem Planeten.
Was für viele nach einer typischen
